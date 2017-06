Het gebruik van mobiele telefonie krijgt een steeds grotere rol in het dagelijkse leven. De hele maatschappij is zodanig ingericht dat je er niet meer zonder kan. Hoewel mobiele telefonie tot verslaving kan leiden, biedt het velen de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen en tot het aangaan van meer en betere sociale contacten.Tieners willen te allen tijde verbonden zijn met hun vrienden. Chatten is een vorm van zelfexpressie geworden, waarin het detail niet altijd geschuwd wordt. Mobiele telefonie blijkt in al haar verschijningsvormen een dagelijkse behoefte te zijn voor jongeren; het speelt een belangrijke rol bij het aangaan, opbouwen, onderhouden en beëindigen van relaties/contacten. Tieners vinden het belangrijk om 'verbonden' te zijn. De mobiele telefoon is een deel van hun leven geworden; als ze het niet bij zich hebben (of als het uit is), voelen ze zich geïsoleerd en afgesneden van hun vrienden en kennissen. Tijdelijk afscheid nemen van de mobiele telefoon is dus heel erg emotioneel. Er is zelfs sprake van verslaving aan het mobieltje.Uit onderzoeken blijkt dat jongere mensen zo gehecht kunnen raken aan het gebruik van hun mobiele telefoon, dat ze dezelfde gedragingen vertonen als mensen die hun sigaretten niet kunnen missen. Veel gebruikers van smartphones krijgen zelfs last van afkick verschijnselen (angst, paniek, nervositeit) als ze hun toestel niet bij zich hebben. Ze blijken vooral verslaafd te zijn aan het in contact zijn met anderen. Ze gaan liever niet naar plaatsen waar er geen bereik is. Ook nemen veel jongeren hun mobieltje mee naar de badkamer of wc, omdat ze 'bang' zijn een eventueel bericht te missen. Soms vergeten ze zelfs te eten en te drinken. Zonder het mobieltje voelt een groot deel van de tieners zich ellendig en eenzaam, compleet verloren en geïsoleerd.De negatieve invloed van de smartphone op studie van onze jeugd mag niet onderschat worden. Het verlangen ernaar is zodanig, dat alle gedachten draaien om het gebruik ervan, ook tijdens het studeren. In denken en doen is men te vaak ermee bezig. Kinderen krijgen het gevoel het mobieltje voortdurend nodig te hebben. Het moet ons niet verbazen dat de schoolprestaties laag zijn. Uiteraard kunnen er ook andere factoren zijn voor slechte schoolprestaties.Uit een enquête, door mij gehouden onder 50 Havo en VWO studenten, is gebleken dat:1. Ruim 85% van de tieners het mobieltje altijd binnen handbereik heeft; ook tijdens studeren en slapen. Ze stoppen even met studeren om een ontvangen bericht te lezen en te beantwoorden. Na hun reactie op een ontvangen bericht gaan ze verder met studeren; echter “kijken ze uit “ naar een reactie terug. Hun aandacht is dus sterk verdeeld.2. Bijkans 70% van hen twee toestellen bezit.3. Ruim 45% zich terugtrekt in de slaapkamer (uit het oog van ouders) om zg. te studeren; ze zitten echter te chatten.4. Bij gaan slapen 60% een half uur tot een uur gaat chatten.5. Op school, tijdens vrije lesuren en pauze, ze hun mobieltjes obsessief controleren op nieuwe berichten; soms zelfs tijdens lessen in de klas.Is de mobiele telefoon bezit van ons allen of zijn wij 'bezit' ervan? Wat het ook mag wezen, deskundigen raden ouders aan kinderen pas vanaf hun zestiende jaar een mobieltje te geven. Obsessief gebruik van het mobieltje kan de geestelijke ontwikkeling negatief beïnvloeden en de studieprestatie omlaag drukken.De meeste scholen hanteren strenge regels voor het gebruik van de mobiele telefoon in de klas. En toch komt het regelmatig voor dat studenten zich eraan zondigen. Ouders en scholen moeten goede afspraken maken met scholieren om hen te behoeden van de negatieve invloeden van mobiele telefonie op schoolprestaties. Ouders zouden erop moeten toezien dat hun kinderen hun smartphone niet bij zich hebben tijdens hun schoolwerk. Ouders moeten weten dat een mulo en middelbare scholier dagelijks 2 tot 4 uren moet besteden aan huiswerk ( leren en schrijfhuiswerk). Tijdens studeren zou het toestel uitgeschakeld moeten zijn en uit het zicht van hun kinderen zijn opgeborgen. Gedurende de hele week, dus ook in het weekend, zouden ouders deze harde afspraak met hun kinderen moeten maken.Ook zou er door het ministerie van onderwijs regelmatig voorlichting gegeven moeten worden aan ouders en leerlingen over verantwoord gebruik van de mobiele telefoon door de schooljeugd. Dat zal leiden tot verbetering van studieresultaten van veel jonge scholieren. Ouders, scholen en Minowc, er is veel werk aan de winkel voor jullie.