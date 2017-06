Vier gemaskerde en gewapende mannen hebben maandagochtend een beroving gepleegd aan de Frederikshoopweg. Zij hebben het slachtoffer mishandeld en gekneveld achtergelaten.Starnieuws verneemt dat de criminelen allen in het zwart gekleed waren. Ze hadden ook zwarte handschoenen aan. Een van de mannen had een vuistvuurwapen bij zich. Een andere crimineel had een betonschaar bij zich.Een halsketting, vingerringen, laptop Ipad, twee mobiele telefoons en geld in SRD en euro zijn buitgemaakt door de criminelen.