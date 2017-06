C-47 voorzitter Robby Berenstein





Robby Berenstein, voorzitter van C-47, zegt in gesprek met Starnieuws dat de crisis nog steeds dreigend aanwezig is, ook al wordt er door de regering gesteld dat het ergste achter de rug is. De vakbondsleider zegt dat diverse zaken aan de orde zullen worden gesteld om de samenleving een goed beeld te geven van de situatie.De crisis is structureel van aard, benadrukt Berenstein. Er worden volgens hem ad hoc maatregelen getroffen, waardoor de problemen niet grondig worden aangepakt. Hij haalt aan dat de crisis in de gezondheidszorg van dien aard is dat de regering deze kwestie in het geheim wil bespreken met De Nationale Assemblee.Ook de kwestie van Alcoa, waar het belang van Suriname zo groot is, wordt achter gesloten deuren besproken. De problemen rond de dure brandstof zijn er nog steeds. Op de persconferentie zal dieper ingegaan worden op diverse vraagstukken en de te ondernemen stappen.