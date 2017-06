Recentelijk zijn vervalste biljetten van SRD 50 ontdekt. Na onderzoek van deze valse biljetten is gebleken dat een biljet van een lagere waarde met een chemisch proces is gebleekt en vervolgens is gebruikt om de afbeelding van een SRD 50 biljet erop af te drukken. Alle echtheidskenmerken van de SRD bankbiljetten zijn met uitleg te zien op de website van CBvS,Inmiddels wordt nogmaals op eenieder het beroep gedaan oplettend te zijn bij het in ontvangst nemen van de grote coupures bankbiljetten. Onder minder goed verlichte omstandigheden en waar er snel betalingen moeten plaatsvinden, proberen valsmunters de vervalste biljetten aan te bieden alsof die echte zijn, deelt de CBvS mee.