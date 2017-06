Artsen bezig met de screening van een patiënt. Ook de behandeling door tandartsen en oogartsen is kosteloos





Telgt merkt op dat via zijn netwerk contact is gelegd met United hands. Naast artsen uit Amerika, doen ook enkele Surinaamse artsen mee aan het project. Indien mensen verdere behandeling nodig hebben, kunnen de lokale artsen hen opvangen. Maandag zijn 178 personen compleet gescreend door het medische team.Mensen kunnen van 8.30 tot 16.30 terecht aan de Mangrovestraat 26 te Beekhuizen voor registratie en behandeling. Maandag zijn de mensen gescreend en diverse mensen zijn behandeld. Studenten van CEIS doen ook mee aan het project. Telgt zegt dat op deze manier de organisaties iets terugdoen voor de samenleving. Er is toestemming verkregen van het ministerie van Volksgezondheid voor het uitvoeren van het project.