Miguel van Assen heeft afgelopen zondag weer goud gewonnen voor Suriname. Hij is nu de nieuwe kampioen van Zuid-Amerika op het onderdeel Hinkstap springen. Met een sprong van 16.94 meter heeft hij de Surinaamse vlag hoog gehouden.Haast elke keer wanneer Miguel van Assen naar het buitenland gaat, komt hij terug met een medaille voor Suriname. De naam Miquel van Assen mag nooit vergeten worden. Daarom is het nodig om een blijvende herinnering te hebben in de sportgeschiedenis van ons land.Voor mij is Miguel van Assen de beste sporter van Suriname. Hij heeft namelijk: 16 goud internationaal en 70 nationaal, 10 zilver internationaal en 40 nationaal,19 brons internationaal en 30 nationaal. Het is tijd dat er iets blijvend naar hem wordt vernoemd, zodat hij vereeuwigd wordt voor zijn topprestaties. Miguel Van Assen is een inspiratie voor veel jongeren en ook voor mij. Suriname is Miguel van Assen en Miguel van Assen is Suriname.