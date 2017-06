De teach-inn is in het weekend gehouden in Nickerie door Ro Kolf en Bies Kali van SISO. De cursus zal bestaan uit een cursusdeel (theorie) en ervaringsdeel (praktijk). De vakken die bij het cursusdeel behandeld zullen worden zijn: leidinggeven, sportgezondheidskunde, conditietraining, spelregel- en reglementskennis, theorie en praktijkvoetbal. Het ervaringsdeel is zeer belangrijk. Daarom zullen de gegadigden stage moeten lopen bij een club. Er zijn veel meer uren uitgetrokken voor het ervaringsdeel dan voor het cursusdeel. Dit in verband met de praktijkopdrachten die de cursisten moeten uitvoeren en zich voorbereiden op de proeven van bekwaamheid, coachen en trainen.In verband met de licentiëring van de SVB, die straks voor alle lidbonden zal gelden wil SISO in verhoogd tempo de opleiding van coaches in de districten oppakken. Aan het eind van de cursus zullen de deelnemers op de volgende competenties worden getoetst: coachen van wedstrijden, geven van trainingen, begeleiden, leercompetentie en burgerschapcompetentie.De coördinatoren in Nickerie zijn Ronny Rakijo en Glenn Dors.Edgar van Genderen