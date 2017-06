Het aanvankelijke reisverbod in januari had geleid tot massaprotesten op de Amerikaanse luchthavens. (Foto: Getty Images)





De rechters zeggen dat ze in oktober zullen overwegen of het beleid van Trump moet worden gehandhaafd of er korte metten mee moet worden gemaakt. Trump wil een inreisverbod van 90 dagen instellen voor mensen uit zes overwegend moslimlanden en een verbod van 120 dagen voor vluchtelingen.Het Hooggerechtshof heeft in het arrest van vandaag, maandag, gezegd: "In praktische zin betekent dit dat [het uitvoeringsbevel] niet kan worden opgelegd aan buitenlandse onderdanen die een betrouwbare relatie hebben met een persoon of entiteit in de Verenigde Staten. Alle andere buitenlandse onderdanen zijn onderworpen aan de bepalingen van [het uitvoeringsbevel]."De rechtbank zegt dat hij de beslissing van de lagere rechtbanken om het inreisverbod nietig te verklaren, niet kan handhaven voor buitenlanders die helemaal geen relatie hebben de VS. "Het weigeren van de toegang voor een dergelijke vreemdeling, legt geen last op geen enkele Amerikaanse partij rekening houdend met de relatie van die partij met de buitenlandse burger," aldus de rechtbank.De rechtbank zegt ook dat hij een inreisverbod van 120 dagen zou toelaten voor alle vluchtelingen die de VS willen binnenkomen. Dat verbod kan inwerking treden, waardoor de overheid de toegang van vluchtelingen kan weigeren als die geen “betrouwbare relatie” hebben met een Amerikaans individu of entiteit.De beslissing is een belangrijke overwinning voor Trump, die een 5-4 conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof heeft hersteld toen zijn genomineerde, Justice Gorsuch, in april tot de rechtbank toetrad. Er zijn vijf aangestelde Republikeinen in het hof en vier Democratische.Het beleid van Trump kwam in het ongewisse nadat federale rechters in Hawaï en Maryland het hadden geoordeeld als discriminerend. Die lagere rechtbanken hebben dagen nadat de president op 6 maart een herziende versie met een kleine reikwijdte had uitgevaardigd, tegen het uitvoerende bevel gevonnist. Het oorspronkelijke verbod, dat op 27 januari werd vrijgegeven, veroorzaakte massale protesten op Amerikaanse luchthavens.In het herziende besluit vraagt de president om een verbod van 90 dagen op reizigers uit Libië, Iran, Somalië, Sudan, Syrië en Jemen. Het introduceert ook een verbod van 120 dagen op alle vluchtelingen die de VS binnenkomen. Die inreisverboden moeten de regering in staat stellen om sterkere bewijsprocedures in te voeren.Trump heeft de bevelen uitgevaardigd te midden van een groot aantal terroristische aanslagen in Parijs, Londen, Brussel, Berlijn en andere steden. Critici noemen het beleid echter niet-Amerikaans en islamofobisch.De president was ontevreden over het bevel van maart, dat hij een "afgezwakt, politiek correcte" versie noemde van het eerste. In het oorspronkelijke besluit van januari was Irak ook opgenomen van wie de onderdanen waren uitgesloten van intrede in VS. Ook was er een volledig verbod op vluchtelingen uit Syrië.