Jaïr Tjon En Fa





In de finale heeft Tjon En Fa het opgenomen tegen de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins, de nummer 8 van de Wereldkampioenschappen 2017. Hij wist hem in twee ritten te verslaan met 10,33 seconden en een gemiddelde snelheid van 69,7 km/u. De kans zit erin dat Tjon En Fa met deze overwinning zijn 12e plek op de UCI wereldranglijst verruilt voor een hoge notering.Van de 16e tot en met de kwartfinale heeft de wielrenner achtereenvolgens gewonnen van sprinters uit Trinidad & Tobago, Venezuela en Japan. In de halve finale moest de Nederlander Harrie Lavreysen, de nummer 2 van de Wereldkampioenschappen 2017, zijn meerdere erkennen in Tjon En Fa.Twee weken geleden, op 10 juni, heeft Tjon En Fa de US Sprint GrandPrix gewonnen. Hij keert vandaag terug naar zijn trainingsbasis nabij Miami, Florida waar hij zich zal voorbereiden op de Panamerikaanse kampioenschappen die van 30 augustus tot en met 3 september op Trinidad & Tobago worden verreden.