Kevin Forster wist een Antonov 28 van vier ton 25,10 meter vooruit te trekken. (Foto's: René Gompers)





Zestien mannen hebben deelgenomen aan de wedstrijd. In de +100 klasse staat Forster op nummer één. Hij is ook de overall winnaar. Op het onderdeel ‘gewichtheffen’ heeft hij 13 keer 100 kilo omhoog getild. In de ‘log pull’ ronde, waarbij twee krachtpatsers elkaar uit een cirkel moeten stoten met een balk, heeft ook zijn superioriteit bewezen. Bij die krachtmeting bleek Forster al sterker dan Dongo te zijn. In de -100 klasse is de winnaar Dillon Mahadeo uit Guyana. In zijn categorie heeft hij 27 keer 50 kilo’s kunnen heffen, heeft in de ‘log pull’ zijn mannetje kunnen staan en heeft het vliegtuigje 8,85 meter voortgetrokken.Het evenement is georganiseerd om de sport te promoten, landelijk en in de regio geeft Shantrel Esajas van Mark-It NV aan. “We zijn een nieuw bedrijf en dit is onze eerste evenement. Wij hebben dit geprobeerd, maar het lijkt mij succesvol te zijn verlopen,” merkt Esajas op. “Wij willen een stapje verder gaan met deze sport door vrouwen erin op te nemen. We hebben van de vrouwen een verzoek gehad om ook een ‘strong woman’ of zo te organiseren. We kijken nog, ik beloof niets, maar het is best wel mogelijk gezien het succes van vandaag.” Het publiek heeft ook zijn kunnen getoond tijdens de intermezzo’s. De dames hebben ook hun spierballen getoond. Enkelen hebben met watercontainers enkele meters van het ene eind naar het andere gerend. Een jongedame heeft getoond dat vrouwen best wel in staat zijn om een zware auto als de Toyota Tundra voort te trekken.Donovan Dongo is de winnaar geweest van het eerste Strong Man Event dat in 2012 georganiseerd was door Cars N More. De competitie werd om de twee maanden gehouden. Forster heeft de nummer één positie van Dongo overgenomen en vastgehouden, drie opeenvolgende competities lang. Na 2013 was er stilte rond de sport, wat Forster tot de ongeslagen sterke man maakt. “Misschien zijn er meer ‘strong men’, ze moeten nog naar buiten komen. Ik heb in elk geval alweer laten zien dat ik het ben. Het was goed, het was echt goed,” merkt Forster op. “Deze sport moet blijven, het moet echt doorgaan en groter worden. Strong Man en Powerliften moeten bekend worden.”René Gompers