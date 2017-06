Partijtoppers van de ABOP benadrukken de eenheid om het land uit de benarde situatie te halen.





ABOP had slechts 800 stemmen gehaald bij de laatste verkiezingen in Para. "Maar we hebben geloof in Para," zei Bee. Zoals Brokopondo een NDP en BEP netwerk was, hebben wij van de ABOP dit doorbroken. Zo zal dat ook gebeuren met Para, voorspelde hij. Volgens Brunswijk is het belangrijk om de mensen van Para te bedanken. "We zijn jullie niet vergeten", zei de partijleider. Het enige alternatief is volgens hem om op een vreedzame en eensgezinde wijze van deze machthebber af te komen.De ABOP is daarom nu al bezig haar structuren te verstevigen. "We zijn nu les aan het volgen voor een goed eindexamen in 2020, stelde hij. ABOP zal behalve haar landelijke campagne ook haar propagandasysteem wijzigen, gaf hij aan. "Wij willen als eerste de eindstreep halen en we gaan voor zekerheid," zei Brunswijk. Hij merkte op dat iedereen de crisis voelt, dus heeft het geen zin om daarover te praten.De overige sprekers hebben de malaise waarin het land is beland, wel aangehaald.Ook voor Assembleelid Diana Pokie is het belangrijk om het huiswerk op tijd te maken. "Want wanneer het moment daar is, moet je succes boeken. De focus is het pad naar succes. Huisvesting en onderwijs zijn bar slecht in dit district, terwijl hangjongeren steeds toenenemen. Wat fout is gegaan, moet hersteld worden en dat zal in 2020 gebeuren." Ze deed de oproep om te kiezen voor ontwikkeling. Parlementariër Edward Belfort gaf mee dat de ABOP vanuit de achterstandspositie de nummer 1 plaats zal innemen. Er zijn genoeg oplossingsmodellen om uit de situatie te geraken. Hij noemde de toerisme- en agrarische sector als voorbeeld."We willen niet wachten op een minuut voor de verkiezingen. Het is belangrijk om alle neuzen in één richting te krijgen," zei Assembleelid Dinotha Vorswijk. De crisis is volgens haar nog lang niet voorbij. "Als het geld, het salaris, de waarde krijgt van 2014 dan kunnen we weer praten. De waarde van 2010 zal moeilijk zijn, dus daarover praat ik niet." Ze hield haar gehoor voor dat als de zittende regering met pakketten komt, de bevolking deze moet nemen, "maar weet dat dit geen ontwikkeling is". Ze deed de oproep vooral aan de jongeren niet het pad van de criminaliteit te zoeken maar dat van onderwijs.Bee hekelde het pakkettenbeleid van de regering dat volgens hem SRD 33 miljoen kost. Het zou beter zijn SRD 200 aan contanten te geven aan sociaal zwakkeren, waardoor de mensen de vrije keus heb in de besteding. Overigens komen de pakketten ook niet aan bij delen van de gemeenschap die het hard nodig hebben, meent Bee. "Het is niet de schuld van het volk dat het land in deze situatie terecht is gekomen, maar van de regering. Hou vol want in 2020 zal het volk weer bepalen". Hij riep op tot eenheid om het tij te keren.