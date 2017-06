De communicatie is volgens Hellings zoek binnen het KPS, waarbij de korpschef zaken zou torpederen. Ook opdrachten van de minister en de president werden niet uitgevoerd door Daniël. "Waarom heeft de regering dan niet eerder ingegrepen als opdrachten van de president en de minister niet werden uitgevoerd," verbaasde panellid Giwani Zeggen zich in het programmaopzondag. Er is gewacht tot de politiebond het vertrouwen opzegt in de leiding. Hellings, die te gast was in het programma, zei dat hij op deze vraag geen antwoord kan geven en verwees naar de regering.De panelleden Danny Lo Fo Sang en Armand van der San, die beide politietoppers zijn geweest, beaamden dat zaken grondig aangepakt moeten worden binnen KPS. Lo Fo Sang merkte op dat het behoorlijk erg moet zijn als het vertrouwen in de leiding wordt opgezegd. Hellings voerde aan dat tijdens schaarse communicatie afspraken worden gemaakt, maar deze werden niet uitgevoerd. De druppel die de emmer deed overlopen is dat 70 van de 100 inspecteurs die geslaagd waren van de opleiding niet volgens de wettelijke bepalingen zouden zijn ingedeeld in rangen. Deze kwestie is besproken met de korpschef, die correcties zou aanbrengen. Later blijkt dat zonder overleg de verkeerd opgestelde lijst toch is doorgestuurd naar de minister van Justitie en Politie voor formalisering.Van der San, citeerde ex-minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie die zei dat de corruptie vrijwel in alle lagen van het korps is doorgedrongen. Hij vroeg Hellings hoe de voorzitter van de SPB ermee omgaat en hoe hij zal proberen het imago te verbeteren. "Wij hebben in ieder geval in ons beleidsplan behalve de overlegmomenten die wij hebben gecreëerd, ons ook voorgenomen om behalve motivatiesessies, ook lezingen te houden over wat wel en niet mag". Ook integriteit is een van de speerpunten.Lo Fo Sang zei dat het korps verziekt is. Al heel lang. Hij merkte op dat de koppen bij elkaar gestoken moeten worden om het imago van het korps op te krikken. "Dit geeft nog erger aan hoe verziekt de situatie is," concludeerde de oud-politieofficier. "Je referentiepunt is OPZ. Driehonderd politiemannen moeten worden verhoord voor allerlei misdrijven. En een heleboel loopt nog in het korps rond. Dit is toch kolder", zei Lo Fo Sang. Wat hem betreft moet OPZ direct opgedoekt worden. "Daar ben ik helemaal eens mee," viel Hellings hem bij. OPZ en ITZ moeten worden opgedoekt. Los van het feit dat men de capaciteit niet heeft om zaken te onderzoeken, lijkt het erop alsof men erop uit is om politiemensen bij voorbaat te willen straffen, of een 'tje poti' toepast, zei Hellings. Kleine politiemannen worden gestraft, maar mensen met sterren op hun schouders ontspringen de dans. Dit is volgens Hellings een topje van de ijsberg. Wat hem betreft moet er een CLAD onderzoek komen naar de financiële administratie.