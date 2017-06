Minister Mike Noersalim heeft ook gelovigen op het KKF-beursterrein toegesproken zondag.





"Ter afsluiting van de vastenmaand Ramadan wordt door de moslims over de gehele wereld het Ied-Ul-Fitr feest gevierd. Gedurende de afgelopen periode hebben onze moslim broeders en zusters, en vele anderen met hen, vanaf de ochtendschemering tot zonsondergang, zich onthouden van spijs, drank, roken en alles wat nagelaten moet worden tijdens het vasten. Het vasten hebben zij verricht als een religieuze plicht, in devotie aan de Almachtige en verlangende naar zijn genade en welbehagen. Elke avond in de maand Ramadan was er een ware levendigheid te bespeuren in de vele moskeeën in stad en district.Behalve de materiële onthouding, houdt het vasten in de Islam ook een geestelijke onthouding in. Want bij het vasten dient de moslim zich, meer dan normaliter het geval dient te zijn, verre te houden van alle ondeugden, zoals hooghartigheid, arrogantie, haat en jaloezie. Bij het vasten wordt de vastende aangeleerd tolerant te zijn, verdraagzaamheid te tonen, respect te hebben voor anderen, liefde te koesteren voor alle schepselen, maar bovenal liefde voor de Schepper.De vastende wordt bewust van de situatie van de minstbedeelden in de gemeenschap, in zijn ziel wordt oprechte solidariteit met de armen aangekweekt, hij krijgt letterlijk en figuurlijk een training in onbaatzuchtige hulpvaardigheid en ware naastenliefde.Kijkers en luisteraars!De Ramadan is een trainingsperiode voor het verrichten van deugdzame daden, het uiten van liefdevolle en vredelievende woorden en het grondig reinigen van de innerlijke mens.Door het vasten worden eigenschappen als zelfcontrole, zelfbeheersing, geduld, doorzettingsvermogen en verdraagzaamheid, naar een hoger niveau getild in de ziel van de vastende. En het zijn inderdaad deze eigenschappen die de mens nodig heeft om zijn doelen te bereiken en om succes te verwerven in zijn leven.De maand Ramadan is voor de moslim tevens een maand van bezinning. Het is het juiste moment voor de vastende om de eigen ik onder de loep te nemen. Indien nodig kan dan zelfcorrigerend worden opgetreden. De mens krijgt zodoende een goede gelegenheid om zich geestelijk verder te verheffen. In alle religiën staat vasten bekend als een probaat middel voor deugdzaamheid en geestelijke verheffing. Het verrichten ervan op gemeenschappelijk niveau bevordert de saamhorigheid en de solidariteit. Hierdoor kan de verscheidenheid aan culturen en geloofsovertuigingen juist een solide basis worden voor een krachtige ontwikkeling. Door verscheidenheid in achtergronden beschikt het Surinaamse volk over een zeer grote potentie voor progressie.Desalniettemin moet niet uit het oog worden verloren dat volledige integratie van alle etnische en religieuze groeperingen in Suriname, een dringend vereiste is om tot een sterk volk te verworden. Hierbij behoeft er geen afbreuk gedaan te worden aan de eigen cultuur en geloofsovertuiging. Eensgezindheid in samenwerken, respect en liefde voor elkaar, zijn de basisingrediënten voor natievorming.Daartoe heeft de regering van de Republiek Suriname, in naleving van de Grondwet, de vrije beoefening van de geloofsovertuiging, als een grondrecht van elke Surinamer, als leidraad.Waarde landgenoten!De dag van Ied-Ud-Fitr is een feestdag voor elke Surinamer, jong en oud, man en vrouw. En zoals wij samen dit feest zullen vieren, moeten wij ook gezamenlijk, zij aan zij, werken aan de opbouw van ons Suriname, met de wil van de Almachtige.Namens de Regering van Suriname wens ik de gehele samenleving een gezegende Ied-Ul-Fitr dag toe. Ied Mubarak."