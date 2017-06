Een speelster van Smashpoint neem het op tegen de beheerder van het Algemeen Zwembad, tijdens een demonstratiewedstrijd.





Enkele maanden terug hebben ook andere delen van Suriname enkele betonnen tafeltennistafels mogen ontvangen. In het district Brokopondo zijn Brokopondo Centrum, Brownsweg en Klaaskreek begunstigd. Ook de jeugd van het district Marowijne in Moengo en Albina heeft ook van deze vereniging elk een tafel gekregenMario Wijntuin lid van Smashpoint zegt dat de vereniging bijzonder blij is dat zij ook in Nickerie de hand kan reiken naar de jeugdigen om de tafeltennissport naar een hoger niveau te tillen. In oktober komt Smashpoint terug om een train de trainer opleiding te verzorgen, zodat de jeugdigen op deskundige wijze onderwezen kunnen worden.Onderdirecteur van het ministerie van Sport en Jeugdzaken, Kenneth Jaliens, onderstreept het voornemen om de sport groot te laten worden. Hij merkt op dat de 'smash' van Smashpoint heel goed is aangekomen. Jaliens geeft aan dat de jeugd zinvol bezig gehouden moet worden in de middag. Er worden mogelijkheden gecreëerd om een tak van sport onder de knie te hebben, die in feite een beetje onbekend was. Door baanbrekend werk dat tafeltennisvereniging Smashpoint heeft neergezet, zijn diverse kinderen landelijk in de gelegenheid gesteld, de tafeltennis sport te beoefenen.Jaliens benadrukt dat sporten bij de jeugd niet onderschat moet worden, omdat het wetenschappelijk is bewezen dat school en sport samen gaan. Ze zijn onafscheidelijk van elkaar. Topsporters dienen een goede ontwikkeling te hebben en degene die zich goed willen ontwikkelen, moeten sporten. Je krijgt daardoor een goed hart en goede doorbloeding, je kunt je concentratie langer vasthouden tijdens het studeren. Jaliens geeft de ouders mee dat ze de kinderen in de gelegenheid moeten stellen te sporten. "Willen wij als land meetellen in de wereld, moeten we toch de sporters hebben die niet alleen maar talent hebben, maar die zich op een bepaalde methodische manier hebben ontwikkeld en ons kunnen brengen naar de top," betoogt Jaliens.Assembleelid Guilliano Snip (NDP) zegt dat hij bijzonder ingenomen is met het werk dat Smashpoint verzet. Snip belooft dat er een tweede betonnen tafeltennistafel in oktober voor Nickerie zal worden aangeschaft. Hij zal daarvoor zorgen.Edgar van Genderen