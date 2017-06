99 autobestuurders die niet in het bezit waren van een rijbewijs, hebben elk een boete van SRD 750 opgelegd gekregen. De afdeling Verkeer Handhavingsteam heeft in mei verkeerscontroles op verschillende plekken op de openbare wegen gehouden. De wetsdienaren hebben negen bestuurders proces-verbaal aangezegd voor het niet kunnen tonen van het rijbewijs. Ondanks het bekend is dat het rijbewijs te allen tijde moet worden getoond is er onder andere als reden aangegeven dat zij het rijbewijs thuis hadden gelaten.



261 weggebruikers zijn bekeurd voor het feit dat zij hun voertuigen niet hebben herkeurd. Voor het rijden zonder de veiligheidsgordel om zijn 414 weggebruikers beboet. 35 bekeuringen zijn uitgegaan naar bestuurders die hun mobiele telefoon handmatig gebruikt hebben. Voor de overschrijding van de maximale snelheid op de plekken waar de controles zijn uitgevoerd, moesten 541 autobestuurders een boete betalen en van 47 overtreders is het rijbewijs ingevorderd.



72 overtreders reden zonder verzekering en zijn ook daarvoor beboet. Negentien voertuigen hadden geen kentekenplaten. Een voertuig reed met verlichting die niet bij wet is toegestaan. Ook de overtreders die hebben gereden op zodanige wijze, het nummerbewijs niet hebben kunnen tonen en hebben gereden op het rijwielpad zijn aangepakt, meldt de politie Public Relations.

