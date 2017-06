Alle slachtoffers van de brand waren meisjes tussen 14 en 17 jaar. (Foto: Ronald Grant)





Ze worden beschuldigd van verschillende misdaden, waaronder moord en nalatigheid. Aanklagers zeggen dat de brand het Virgen de la Asunción opvangcentrum in maart begon toen één van de meisjes na een oproer een matras in de fik stak.De meisjes waren in een kamer opgesloten nadat ze hadden geprobeerd te ontsnappen. Ze protesteerden tegen de overbevolking en vermoedelijk seksueel misbruik door het personeel. Rapporten zeggen dat de capaciteit van het tehuis in San José Pinula 400 is. Maar dat er nog veel meer kinderen waren ondergebracht.De aangeklaagde ambtenaren zijn senioren van sociale en kinderbeschermingsbureaus. Twee - Brenda Chaman Pacay en Harold Augusto Flores - worden beschuldigd van moord, en een derde - Gloria Patricia Castro Gutiérrez - van nalatigheid. De politieagenten - Luis Armando Pérez en Lucinda Marroquín – worden geconfronteerd met aanklachten van misbruik.De voormalige directeur van het opvangcentrum, de voormalige minister van Sociale Welzijn en zijn plaatsvervanger werden in april aangeklaagd. Na de brand op 8 maart heeft president Jimmy Morales ze ontslagen.De tragedie heeft de schijnwerpers geplaatst op de tekortkomingen in de kinderbeschermingsdiensten van Guatemala. Maanden voor de tragedie hadden de aanklagers aanbevolen om het opvangcentrum dat dichtbij de stad Guatemala was, te sluiten vanwege beschuldigingen van misbruik.Morales heeft ook gevraagd om het opvangtehuis te sluiten, maar veel Guatemalteken hebben opgeroepen tot zijn ontslag. Het centrum vangt kinderen tot 18 jaar op die zijn misbruikt of verlaten. Lokale media hebben gezegd dat het tehuis ook functioneerde als een jeugd detentiecentrum. Rechters stuurden volwassenen ernaar toe die betrokken waren bij criminele daden.