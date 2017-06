Wilgo Valies, voorzitter van de BvL en ALS, om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat sinds de brief van vicepresident Ashwin Adhin over het hervatten van het werk, niets meer is gebeurd. "Een heleboel zaken die om een oplossing vragen, blijven maar liggen. Wij zijn niet van plan deze houding van de regering langer te accepteren," zegt Valies.De leden en sympathisanten van de BvL en ALS is gevraagd om woensdag 10.00 uur de school te verlaten, zodat zij op tijd zijn voor de vergadering die om 11.00 uur gehouden zal worden in Mata Gauri. De stand van zaken zal worden besproken. Hierna zullen de leden een ferm standpunt moeten innemen over de verder te ondernemen stappen.Valies merkt op dat de besturen van de vakbonden genoodzaakt zijn om hun leden te raadplegen. Het gaat om cruciale zaken waarbij de leden zullen moeten bepalen hoe deze afgedwongen zullen worden. Zo kan het in elk geval niet verder gaan, zegt Valies. Om de scholieren niet te duperen is besloten, na de brief van de vicepresident, om de acties op te schorten. De regering is echter de toezeggingen niet nagekomen, stelt Valies.