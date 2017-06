Luis Almagro, voorzitter van de Organisatie van Amerikaanse Staten. (Foto's: Reuters)





"Ik bied mijn positie in ruil voor de vrijheid in Venezuela," voegde hij eraan toe. Op de jaarlijkse algemene vergadering in Mexico deze week, heeft de OAS geen consensus bereikt over een resolutie over Venezuela. In drie maanden van protesten zijn er 75 mensen omgekomen in Venezuela.Demonstranten eisen algemene verkiezingen om een eind te maken aan 18 jaar socialistische heerschappij in het eens rijke OPEC-land. Venezuela is getroffen door toenemende armoede en een verslechterende economische en politieke crisis.Almagro kondigde zijn ontslagaanbod aan in ruil voor een lange lijst van eisen, waaronder de vrijlating van politieke gevangenen en waarborging van de onafhankelijkheid van het Hooggerechtshof. Op dit moment wordt het Hooggerechtshof van Venezuela bemenst door rechters die trouw zijn aan de regering van president Nicolas Maduro. In april ging het Hooggerechtshof ertoe over de taken van het Congres dat wordt geleid door de oppositie over te nemen. Onder internationale druk is die beslissing een paar dagen daarna herroepen.De oppositie zegt dat Venezuela honderden politieke gevangenen heeft, waaronder de leidende politicus Leopoldo Lopez. De regering zegt dat ze coup beramers en criminelen zijn.President Maduro had donderdag gezegd dat als Almagro - een uitgesproken criticus van zijn regering- ontslag heeft genomen, hij zou overwegen om het besluit om Venezuela terug te trekken uit het 34-naties tellende OAS-blok, te herzien.Maduro heeft niet onmiddellijk gereageerd op het aanbod van Almagro op zaterdag. Maar hij heeft het OAS-hoofd in het verleden 'immoreel' genoemd en beschouwt de regionale groep als een instrument van Washington om zijn regering om ver te werpenDe oppositie wil dat Maduro de presidentsverkiezingen van volgend jaar vervroegd. In plaats daarvan heeft de president al opgeroepen tot de verkiezing van een constitutionele vergadering op 30 juli om een nieuwe grondwet op te stellen. De oppositie heeft gezegd dat zij de verkiezingen van dit ‘burgerparlement’ zal boycotten. Critici zien de instelling van een burgerparlement als een oneerlijk proces om de impopulaire overheid te helpen om aan de macht te blijven.De oppositie heeft zaterdag demonstraties georganiseerd bij de militaire bases in het land in protest tegen de dood van een 22-jarige betoger. Een militaire politie-sergeant heeft de demonstrant doodgeschoten, omdat jongeren probeerden het hek rond een luchtmachtbasis in Caracas neer te halen. Duizenden hadden zich zaterdag verzameld op een snelweg buiten de luchtmachtbasis in Caracas.