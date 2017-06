De gebedsruimte op het KKF-terrein wordt schoongemaakt. De brandweer heeft hiertoe medewerking verleend.





De voorzitter van het nationale Ied-comité, Giovanni Paloen, zegt aan Starnieuws dat zoals gebruikelijk ruim 5000 mensen worden verwacht tijdens het Ied-Gebed. Ook al wordt dit jaar het Gebed niet op het Onafhankelijkheidsplein gehouden, wordt toch hetzelfde aantal gelovigen verwacht.De ingang van het terrein (gebedsruimte) is aan de Borretstraat is tegenover Fernandes Bakkerij. Zaterdagavond is alles in orde gemaakt voor het gebed. Diverse geestelijken uit verschillende districten zullen het woord voeren. Na het gebed zal het vasten worden verbroken. In moskeeën, gezinnen families wordt het Ied-ul-Fitr gevierd met veel eten en lekkernijen.