De Franse president, Emmanuel Macron en de burgemeester van Californië, Arnold Schwarzenegger.





In een video op sociale media wordt Macron ondersteund door de Terminator-ster als hij belooft om 'de planeet weer groots te maken'. De slogan van de presidentiële campagne van Trump was ‘'Maak Amerika weer groot'. Macron heeft de beslissing van de Amerikaanse president om zich te onttrekken uit de 2015 klimaatovereenkomst van Parijs, bekritiseerd.Sprekend in de camera van zijn telefoon heeft Schwarzenegger gezegd dat hij en Macron samen hebben gesproken over "milieuvraagstukken en een groene toekomst." Het beeldmateriaal is geplaatst op de social media site van de voormalige filmster. De burgemeester van Californië zegt dat hij "echt vereerd" was om Macron te ontmoeten. Hij heeft eraan toegevoegd dat ze "samenwerken zullen werken voor een schone energie toekomst". De 10 seconden clip loopt voor de volledige duur met de titel: "Met president Macron, een geweldige leider!"In april ontving Schwarzenegger het Franse Legioen van Eer als erkenning voor zijn milieu inspanningen. Hij zei dat hij zich "zeer geëerd" voelde en dat "we de rotzooi hebben gecreëerd en nu moeten we de rommel opruimen ... het maakt niet uit wie president is".Toen Trump eerder deze maand aankondigde dat de VS zich terugtrok uit de 2015 klimaatovereenkomst van Parijs, zei Macron in een verklaring dat de beslissing "een fout was voor de VS en voor onze planeet".“Ik zeg je stellig vanavond: we zullen geen minder ambitieus akkoord heronderhandelen. Er is geen manier. Vergis je niet met het klimaat, er is geen plan B, omdat er geen planeet B is', zei hij.De klimaatovereenkomst van Parijs is tot stand gekomen om de impact van koolstofemissies op het milieu te beperken. Landen hebben zich eraan verplicht de stijging van de wereldwijde temperaturen "ver onder" de 2°C te houden.