Mensen zoeken massaal naar overlevenden van de aardverschuiving in de provincie Sinchuan in zuidwest-China.(Foto's: Reuters)





Reddingsploegen zoeken wanhopig naar overlevenden die onder de rotsen zitten opgesloten. De bergwand kwam naar beneden door uren van zware regenval. Volgens de staatsmedia is de dood van vijf mensen bevestigd. President Xi Jinping heeft er bij de reddingswerkers op aangedrongen “geen moeite te besparen” bij het zoeken naar overlevenden.Een echtpaar en een baby werden gered en naar het ziekenhuis gebracht nadat teams van werkers touwen hadden gebruikt om grote rotsen te verplaatsen, citeert nieuwsagentschap AFP lokale autoriteiten.Qiao Dashuai vertelde CCTV dat de baby hen had wakker had gemaakt en toen ze bij de deur van hun huis kwamen, ze door water werden overspoeld. Hij zei dat zijn ouders en andere familieleden nog steeds worden vermist. De staatsmedia heeft het eerdere aantal van 141 vermisten nu naar beneden herzien.Het nieuwsagentschap Xinhua meldt dat de grondverschuiving een 2 km lange stroom van een rivier blokkeerde. De lokale politie vertelde staatstelevisie CCTV dat een gebrek aan vegetatie in het gebied, de aardverschuiving erger heeft gemaakt. Lokale ambtenaren hebben gezegd dat ongeveer 300 kubieke meter van de rots is losgeraakt. De wegen in de provincie zijn vandaag gesloten voor alle verkeer, behalve de nooddiensten, aldus het persbureau.Grondverschuivingen vormen een regelmatig gevaar in bergachtige gebieden van China, vooral tijdens zware regenval. In 2008 werden 87.000 mensen gedood toen het Wenchuan gebied in de provincie Sichuan werd geraakt door een aardbeving. In het Maoxian gebied zelf werden 37 toeristen gedood toen hun gids werd begraven in een aardverschuiving die was veroorzaakt door de aardbeving.