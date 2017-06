De politie van Latour heeft Donovan F. (31) ingesloten voor diefstal. De man was nauwelijks twee dagen in dienst van een bewakingsbedrijf. Hij moest te de Goede Verwachting een graafmachine waarop twee drilmachines waren geplaatst, bewaken.De man verklaarde in de vroege ochtend van 17 juni twee keren bezoek te hebben gekregen van dieven. Om 02.30 uur is hij verrast door drie dieven. Het drietal brak volgens hem de sloten van de drilmachines open. Toen hij deze verdachten betrapte, kozen zij het hazenpad.Kort hierna kwamen kwamen volgens de wachter zes mannen aan, die gewapend waren met messen en houwers. Deze droegen de twee drilmachines weg. Zijn poging hen tegen te houden en hulpgeroep heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd, verklaarde Donovan F.Van deze diefstal heeft hij zijn supervisor en de politie niet in kennis gesteld. Tijdens controlewerkzaamheden van de supervisor, zag deze dat de drilmachines verdwenen waren. Op de vraag waar de machines zijn, vertelde Donovan F. zijn verhaal, meldt de politie Public Relations. Aangezien zijn verhaal ongeloofwaardig overkwam, is de politie ingeschakeld. De man is als verdachte aangemerkt en aangehouden en intussen in verzekering gesteld.