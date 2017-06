De sleutels van de appartementen zijn vrijdag overhandigd aan de huurders. 48 gezinnen nemen hun intrek in de 12 gebouwen. (Foto: René Gompers)





De appartementsgebouwen zijn door Hurricane Steel neergezet. Ze hebben enige tijd leeggestaan. Elk gebouw bestaat uit vier knusse twee-slaapkamer appartementen. De toekomstige bewoners moeten zich met hun bescheiden die ze vrijdag hebben ontvangen, vanaf dinsdag aanmelden voor verdere instructies om onder andere stroom en water in orde te krijgen. De huur bedraagt SRD 350 per maand, deelt Polak mee. Afhankelijk van waar het gebouw staat, op sommige plekken zijn er drie gebouwen naast elkaar op één terrein, kan de huur oplopen tot SRD 600.Thea Nortan mag als eerste de sleutels ontvangen. Ze grijnst wanneer First Lady Ingrid Bouterse-Waldring het lint bij haar voordeur doorknipt. Een golf van nieuwsgierigen volgt haar naar binnen. Er is nog geen licht en ook geen water, maar dat drukt de blijdschap van Nortan niet. Ondertussen wordt er aan de lopende band sleutels en bescheiden afgegeven, gevolgd door brasa's, gelukwensen, felicitaties en uiteraard de fotoshoots met de sleutels.Minister Polak geeft aan dat de regering plannen heeft voor meer en grotere appartementen. "We kunnen verder omhoog gaan bouwen waardoor we meer mensen op een bepaald oppervlakte terrein kunnen accommoderen,” licht ze toe.“Het is zeker een uitdaging om op deze manier te wonen,” merkt Polak op. “Het is voor Suriname nieuw. De huizen zijn vast aan elkaar en op elkaar. Dat betekent dat men meer rekening moet houden met elkaar. Ik denk dat we in de komende tijd ook een stukje begeleiding gaan moeten geven.” Polak heeft de huurders ook op de nieuwe situatie gewezen en rekent op goede nabuurschap. “U woont straks met vier gezinnen in één gebouw op één erf. Wan nyun fas’ fu libi. Ma’ mi e bribi tak nanga wan bun takmakandra un’ kan ab’ wan bun en swit’ fasi fu libi. Gaat u om met uw woning als een goede huurder. Lib’ in’ a oso lek’ a oso naf’ yu!”René Gompers