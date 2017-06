Assembleelid Carl Breeveld





"De regering wil nu een comité generaal houden, terwijl nog vóór het raadplegen van DNA er waarschijnlijk overeenkomsten of uitvoeringsdocumenten zijn getekend. De overdracht van zaken kan niet plaatsvinden zonder DNA en absoluut niet in delen gerealiseerd worden. Het moet een totaal pakket zijn," benadrukt Breeveld. Door deze werkwijze wordt de positie van Suriname ernstig verzwakt.Veel zaken zijn onduidelijk gebleven tot nu ondanks indringende vragen die steeds zijn gesteld in DNA. Vier jaar geleden is ook een pot van ongeveer US$ 40 miljoen vrijgemaakt voor rehabilitatie van ontgonnen gebieden tijdens de overdracht van BHP Billiton aan Alcoa. Waar is dat geld gebleven? "Het geheel komt niet kosher over en wekt de indruk dat in achterkamertjes allerlei zaken worden bekokstoofd," zegt Breeveld."Duidelijk zal moeten worden wat nu wel of niet getekend is en door wie. Als volksvertegenwoordigers maar ook ons volk als geheel, moeten wij zo snel mogelijk hierover helder en duidelijk geïnformeerd worden, en niet in een geheime vergadering," stelt Breeveld. Hij vraagt zich af hoe het gesteld is met het onderhoud. In welke staat zijn bijvoorbeeld bruggen, Coermotibo haven, stafdorp Moengo overgedragen en onder welke voorwaarden. Ook al gaat het om niet ontgonnen gebieden, maar er zijn beheersdaden gepleegd. Een milieustudie voor de overdracht is een absolute must, vindt de parlementariër.