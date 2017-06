We staan aan de vooravond van Idul-Fitr. De Ramadan wordt traditiegetrouw afgesloten met het Idul-fitr feest. Met dit feest verbreken moslims over de hele wereld, ook in Suriname, een periode van vasten.De maand Ramadan heeft door het vasten eenieder nieuwe kracht gegeven voor zijn/haar persoonlijk leven, gezinsleven en maatschappelijk leven. Met de gezamenlijke Idul-Fitr viering wordt de eenheid en saamhorigheid bevorderd en is het ook tijd voor liefde, vriendelijkheid, mededogen en vergeving. Deze kwaliteiten zijn de essentie van de Islam.Idul -Fitr is een tijd om vrede te maken met alle buren, familieleden en vrienden, en oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen. Voor ons land Suriname is het te hopen dat de goede wil de rode draad zal zijn om de samenleving te dienen in deze roerige economische tijd waarbij eensgezindheid en samenwerking essentieel moeten zijn.De VHP hoopt dat Idul-Fitr vieringen zullen bijdragen aan inzet voor de natie door wederzijds respect, eenheid, tolerantie en samenwerking als ook een inspiratie om het pad van liefde en universele broederschap te volgen.In samenwerking met andere organisaties en personen organiseert de VHP, haar jaarlijkse Eid Milan, op zaterdag 8 juli 2017, aan de Welgedacht C weg no 33, in het district Wanica.De VHP wenst de totale natie een gezegende Eid Mubarak.