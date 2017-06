Vroegtijdige screening van de bloeddruk is erg belangrijk.





Als grenswaarde voor hoge bloeddruk werd een waarde gehanteerd van >140/90 mmHg. Op verschillende locaties, waaronder de diverse prikpunten van MyLab, bij Diapura en Diabetre, maar ook bij de Belastingdienst en bij Times Mall kon het publiek kosteloos de bloeddruk meten. Bij Times Mall kwamen 197 personen langs voor een bloeddrukmeting; daarvan bleek 31% een verhoogde bloeddruk te hebben gemeten. Bij de Belastingdienst werd van 67 personen de bloeddruk gemeten, van wie 46% een verhoogde bloeddruk noteerde.Opvallend was dat veel patiënten, die op die dag een hoge bloeddruk hadden genoteerd, reeds onder behandeling waren voor de aandoening. Zo blijkt uit de registraties dat 90 patiënten een bloeddrukmeting hadden gedaan bij Joshua Medicall Center (JMC), van wie 44,4% een hoge bloeddruk bleek te hebben gemeten. Bij patiënten die al onder behandeling zijn voor hypertensie (pre-existente hypertensie) heeft zelfs 82,1% een hoge bloeddruk genoteerd. Dat betekent dat de grote meerderheid slecht gereguleerd is.Bij patiënten die niet onder behandeling zijn voor hypertensie, bleek 27,4% een hoge bloeddruk te hebben gemeten. In de leeftijdscategorie 50-60 jaar is dit zelfs 58,3%. Dat betekent dat er veel patiënten zijn met hypertensie die dat niet weten en dus ook niet behandeld worden. Dit percentage komt vrijwel overeen met de internationale trend. Wereldwijd lijden ruim 1,13 miljard mensen aan hypertensie of hoge bloeddruk, waarvan meer dan 50% zich er niet van bewust is dat hij of zij de aandoening heeft.Uit het onderzoek Global Burden of Disease van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is gebleken dat verhoogde bloeddruk wereldwijd de belangrijkste risicofactor is voor overlijden en invaliditeit. Ongeveer één op de acht mensen tussen de 20 en 65 jaar heeft last van een hoge bloeddruk. Hypertensie is wereldwijd één van de belangrijkste oorzaken van hart- en vaatziekten, die op hun beurt elk jaar verantwoordelijk zijn voor het overlijden van 7,5 miljoen mensen. Naar schatting 62% van de beroertes en 49% van de hart- en vaatziekten in de wereld is een gevolg van een te hoge bloeddruk.Aan het ontstaan van een hoge bloeddruk kunnen verschillende factoren ten grondslag liggen. Zo blijkt een teveel aan zout in de voeding tot hypertensie te kunnen leiden, net als het gebruik van weinig groente en fruit. Andere factoren die van invloed kunnen zijn op deze aandoening zijn een tekort aan beweging, obesitas en bepaalde omgevingsfactoren, waaronder luchtvervuiling. In de praktijk is gebleken dat een hoge bloeddruk iets vaker voorkomt bij oudere mensen: ongeveer driekwart van de vrouwen en bijna twee derde van de mannen boven de 75 jaar lijdt eraan, vergeleken met ongeveer een kwart van de mensen tussen de 20 en de 74 jaar.