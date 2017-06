Stephen Smit, hoofddirecteur Assuria NV.





Smit deed op donderdag verslag op de algemene vergadering van aandeelhouders van Assuria over het boekjaar 2016. Assuria behaalde in 2016 een winst voor belastingen van SRD 162 miljoen bij een bruto premie-inkomen van SRD 544 miljoen. Aanzienlijke stijgingen vergeleken met 2015, toen de winst vóór belastingen SRD 43 miljoen bedroeg en het bruto premie-inkomen SRD 347 miljoen, zegt het bedrijf.De forse stijging van de winst en het premie-inkomen is mede het gevolg van de sterke depreciatie van de Surinaamse dollar ten opzichte van de US-dollar en de Euro. Na aftrek van belastingen bedroeg de winst SRD 68 miljoen (in 2015: SRD 44 miljoen). Smit zei met name tevreden te zijn met de gang van zaken bij de buitenlandse dochtermaatschappijen. Zowel in Guyana als op Trinidad & Tobago is de verliessituatie van 2015 omgeslagen in een winstsituatie. Hij bracht naar voren dat in 2016 23% van de netto premie door de buitenlandse dochtermaatschappijen werd gegenereerd.In Suriname hebben het leven- en het schadebedrijf het goed gedaan. Anders was het bij het medisch bedrijf dat een operationeel verlies leed van SRD 28 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door de hoge claims bij de basiszorgverzekeringen.Smit zei dat ondanks de vele uitdagingen de perspectieven voor het bedrijf goed zijn. Daarom durft Assuria ook te investeren in een modern kantoorpand, dat een aanwinst zal zijn voor Suriname.