Minister Mike Noersalim en onderdirecteur Algemeen Beheer van Biza, Vergillio Rebin op bezoek bij een moskee.





Volgens Noersalim stellen de organisaties de aandacht van de regering op prijs. Hij benadrukt dat op dezelfde manier aandacht wordt geschonken aan belangrijke religieuze momenten van de andere religiën die Suriname rijk is. Suriname telt landelijk ruim 250 moslimorganisaties. Noersalim is van plan om volgend jaar onder meer Nickerie, Coronie en Marowijne aan te doen.Tijdens deze bezoeken was hij vergezeld van leden van zijn kabinet. Als lid van De Nationale Assemblee was ook Raymond Sapoen aanwezig. De parlementariër vertegenwoordigt het district Wanica en wilde samen met de bewindsman de religieuze organisaties van dat district bezoeken en eventuele knelpunten vanuit die organisaties aanhoren.Eén van die knelpunten betreft het aspect van bezoldigde geestelijken. Er is een Staatsbesluit waarin aangegeven is hoeveel geestelijken elke denominatie mag voordragen voor bezoldiging. Nagenoeg alle organisaties hebben hieraan reeds invulling gegeven en er is op dit moment geen ruimte om meer geestelijken voor te dragen. Met de organisaties is een aantal oplossingsmodellen hiertoe besproken, zegt BizaNoersalim heeft in het kader van het naderende Ied-Ul-Fitre feest niet alleen de moslimorganisaties, maar alle Surinamers opgeroepen om elkaars geloofsovertuiging te respecteren en te waarderen. “Daarmee zullen we een stukje natievorming bewerkstelligen. We zijn een uniek land als we in aanmerking nemen hoe de diverse religiën naast elkaar leven en het is belangrijk dat we van elkaar weten hoe die beleving is.”