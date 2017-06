De directeur van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abeleven en de directeur van de Dienst Elektrificatie Voorziening, Sedney Harris, geven het startsein van het elektrificatieproject te Post Utrecht.





Het dorp Post Utrecht in de buurt van Wageningen wachtte al 40 jaren op elektriciteit. Eindelijk is het zover. De directeur van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abeleven, heeft gisteren samen met de directeur van de Dienst Elektrificatie Voorziening van NH, Sedney Harris, de eerste elektrische paal geplaatst voor de start van het elektrificatieproject.Kapitein Dorothy Marius-Lambert van Post Utrecht, zegt dat het dorp lang heeft uitgekeken naar dit moment. Districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh sprak dank uit aan de regering en feliciteerde de gemeenschap. Abeleven benadrukte dat dit een van de prioriteiten van het ministerie is en deel van het beleid. “De regering bewijst met dit project dat daden zullen tellen”, zei hij.Harris dankte de gemeenschap voor het opgebrachte geduld en vertrouwen. Vanuit het ministerie wordt samen met de Dienst Elektrificatie Voorziening gewerkt aan het voorzien van de diverse gebieden van elektriciteit, zegt de voorlichting van NH.