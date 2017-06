Drie 17-jarige inbrekers zijn door het Regio Bijstands Team (RBT) Paramaribo aangehouden. Het gaat om Difine B., Gianni N. en Rivaldo M. Dit trio pleegde aan de Kasoedjieweg te Clevia een inbraak in een voertuig.Na één van de autoruiten aan diggelen te hebben geslagen, namen de tieners een tas weg. Na hun daad verlieten zij de plek in een grijs voertuig richting Geyersvlijt.Het RBT-Paramaribo hield de inbrekers aan de Bonistraat aan. Het voertuig is hangende het onderzoek in beslag genomen.Zowel de auto als de jeugdige inbrekers zijn overgedragen aan de politie van Geyersvlijt. Uit de administratie is gebleken dat de moeder van Difine een week terug aangifte tegen haar zoon heeft gedaan, vanwege het feit dat hij met haar auto er vandoor is gegaan, meldt de politie Public Relations.