Maisha Neus overhandigt een petitie aan de directeur van Sociale Zaken, Jerrol Renfurm. (Foto: Raoul Lith)





De petitie is door twintig personen bij Kinderhuis Arya Dewaker getekend. Tachtig personen hebben het verzoekschrift online ondertekend. Neus kreeg toestemming om te demonstreren. Zij en een groepje medestanders zijn begeleid naar het ministerie. Minister Cristien Polak kon Neus niet ontvangen omdat zij in een bespreking zat. De directeur heeft beloofd de petitie aan de minister te zullen overhandigen.Neus wil dat de overheid de gemeenschap transparant informeert over de omvang van de problemen bij de kindertehuizen en de oplossingen welke de regering voor de problemen heeft. Gevraagd wordt dat de regering de belangen van de kinderen, kindertehuizen en het personeel centraal stelt bij de keuzes over eventuele bezuinigingen of beleidswijzigingen.De activiste is ook bezig geld in te zamelen voor Kindertehuis Nos Kasitas. Zij heeft intussen SRD 4.500 opgehaald. Ook heeft zij spullen in natura ontvangen. De volgende maand zal met het geld goederen gekocht worden.