Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden 8 december 1982.





De Krijgsraad had eerder bij beschikking van 30 januari 2017 beslist dat het 8 decemberstrafproces - ondanks het bevel van de regering om dat strafproces te beëindigen - toch moet worden voortgezet. Het Openbaar Ministerie heeft op 1 februari 2017 tegen die beslissing hoger beroep aangetekend bij het Hof van Justitie. Het Hof heeft bij het vonnis van 11 mei 2017 beslist dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is in het hoger beroep en de zaak terugverwezen naar de Krijgsraad. Daarmee heeft het Hof als het ware het bevel gegeven op grond van artikel 148 van de grondwet genegeerd.De Krijgsraad moet nu het 8 decemberstrafproces voortzetten in de stand waarin het zich bevindt, namelijk voor het doen van zijn strafeis door de auditeur-militair.Indien de auditeur-militair wel zijn strafeis houdt, dan zal hij dat volgens Essed zeker moeten aanpassen ten opzichte van 2012. In maart van dat jaar had de auditeur-militair volgens eigen zeggen het requisitoir 'reeds klaar'. Echter heeft 'de hoofdverdachte daarna verschillende handelingen gepleegd en heeft hij verschillende zwaar belastende publieke verklaringen afgelegd, onder andere in zijn zogenoemde 'Getuigenis' tegenover Dew Baboeram, stelt Essed.Volgens Essed kan het niet anders dan dat de hoofdverdachte schuldig wordt bevonden “omdat het bewijs tegen hem volgens nationale en internationale strafrechtdeskundigen overweldigend is”.