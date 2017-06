Celina Wongsoredjo (13), van wie opsporing is gelast, is terecht. Zij was woensdagavond 14 juni van huis vertrokken en was niet teruggekeerd.De politie van Santo Dorp werkte verkregen informatie uit en is Celina woensdag 21 juni in een hotel in Paramaribo-noord aangetroffen. Ze vertoefde in gezelschap van vier manspersonen. Het gaat in deze om de 25-jarige Randy K., Boy P. (23), Chris P. (17) en Davis W. (21).Het viertal is hangende het onderzoek aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Alle vier zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten.Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de politie van Jeugdzaken, meldt afdeling Public Relations.