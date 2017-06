Carlo Schuster is reeds twintig jaar betrokken bij stichting Betheljada. (Foto: Raoul Lith)





Schuster weerspreekt dat er een waas van geheimzinnigheid is rond de begroting van Betheljada. Hij voert aan dat de begrotingen niet zijn aangedikt, wanneer de inflatiecijfers zijn meegerekend. "Misschien weet de minister niet, maar alle prijzen zijn ten opzichte van 2-3 jaar geleden verdubbeld. Van een minister die met cijfers werkt en zelf ook de begrotingen van het land opstelt, mag je verwachten dat hij dit gegeven niet als een zweep gebruikt om Betheljada te geselen," betoogt de geestelijke.De valutarekeningen zijn volgens Schuster niet verzwegen. De bedragen zijn verdisconteert in de jaarrekening en er wordt ermee gewerkt in de begroting. Het geld is bestemd voor specifieke projecten. Schuster vindt dat het tehuis nu wordt bestraft voor de spaarzaamheid. Hij zegt met een gevoel van afschuw kennis genomen te hebben van de suggestieve wijze van zijn betoog. "Iemand bespreken die zich niet in DNA kan verdedigen, is volstrekt verachtelijk, verwerpelijk, onethisch, onbeschaafd, onbeleefd. Om geen subsidie toe te kennen op grond van subjectieve normen en geen objectieve omdat deze ontbreken, is voor onze doelgroep inhumaan en werpt ons terug naar het stenen tijdperk," beklemtoont Schuster.De geestelijke geeft aan dat er een format is van Sociale Zaken en Volkshuisvesting die ingevuld moet worden. Alle stukken zijn door Betheljada opgestuurd naar het ministerie. Er wordt volgens hem een jo-jo-beleid gevoerd bij het geven van subsidie. Dit beaamt Breeveld ook. Het gaat om zaken die standaard gegarandeerd moeten zijn. De mensen met een beperking zijn honderd procent afhankelijk van medemenselijkheid. Hij zal zeker deze kwestie aan de kaak stellen in De Nationale Assemblee. De voorwaarden om subsidie uit te keren moet objectief geschieden en moet niet afhankelijk zijn van een willekeurige bewindspersoon. De Wet Opvang Sociale Instellingen wil hij amenderen om de objectieve criteria vast te stellen voor het toekennen van subsidie.