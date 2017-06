Brazilië is de grootste exporteur van rundvlees. (Foto: Reuters)





In maart hadden verschillende landen de import van Braziliaans vlees verboden, toen aanklagers zeiden dat gezondheidsinspecteurs steekpenningen hadden genomen om minderwaardig vlees goed te keuren. Toen had de VS geen verbod opgelegd. In plaats daarvan had hij controles op alle vleesleveringen van Brazilië geïntroduceerd. Nu zegt Washington dat een belangrijk deel van het Braziliaanse vlees niet door de veiligheidstesten komen."Deheeft in de afgelopen drie maanden de import van 11% van Braziliaanse verse rundvleesproducten geweigerd", zegt het Amerikaanse ministerie van Landbouw in een verklaring. "Dat cijfer is aanzienlijk hoger dan de afwijzingsgraad van 1% van de verschepingen van de rest van de wereld," voegt het eraan toe.De Amerikaanse autoriteiten hebben sinds eind maart tot een totaal van 860.000 kg Braziliaanse vleesproducten geweigerd vanwege "volksgezondheidszorgen, hygiënische omstandigheden en dierengezondheidsproblemen".Brazilië is 's werelds grootste exporteur van rood vlees en pluimvee. Het land verkoopt jaarlijks meer dan US$ 12 miljard aan vleesproducten. Het exporteert hoofdzakelijk naar China, de Europese Unie en de VS. De exporten zijn scherp gedaald nadat de beschuldigingen, na een federaal politieonderzoek, openbaar werden gemaakt.ging in de vroege uren op 17 maart van start in zes Braziliaanse deelstaten na een twee jaar onderzoek. De federale politie heeft invallen gepleegd op 194 locaties, waarbij meer dan 1.000 officieren waren ingezet. De onderzoekers beweerden dat sommige managers gezondheidsinspecteurs en politici hadden omgekocht om overheidscertificaten te krijgen voor hun producten. Zij beschuldigden meer dan 30 bedrijven van een aantal onhygiënische praktijken. Onder hen zijn JBS, 's werelds grootste rundvlees exporteur, en BRF, 's werelds grootste producent van pluimvee.De importverboden die dagen na het schandaal volgden, werden opgeheven nadat de Braziliaanse regering de betrokken vleesverpakkingsinstallaties had gesloten en beloofde verdere maatregelen te nemen. Analisten zeggen dat de beslissing van de Amerikaanse regering de Braziliaanse vleesindustrie negatief zal beïnvloeden.