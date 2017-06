Arrestant Bobby Tony Brown, die ontvlucht was uit het cellenhuis van politiebureau Uitvlugt, is woensdag in de kraag gevat door het Arrestatie Team.De arrestant zag op zondag 14 mei kans de benen te nemen. Op last van de procureur-generaal was een opsporingsbericht gelanceerd, waarbij zijn opsporing en aanhouding was gelast.De arrestant wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan gekwalificeerde diefstal en is in verzekering gesteld op 22 december 2016, meldt de politie Public Relations.