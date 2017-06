Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling





Joly bracht woensdag een beleefdheidsbezoek aan de minister. De ambassadeur is voorstander van versoepeling van het personen- en goederenverkeer. Daarbij wordt gedacht aan vereenvoudiging van de visumprocedure. Joly heeft voorgesteld dat Suriname en Frankrijk de bilaterale samenwerking verder uitdiepen. De regelmatige ontmoetingsmomenten zoals de River Council en de Joint Committee kunnen zich hiervoor goed lenen.Minister Dikan is goed gestemd over de waarde die de Franse diplomaat hecht aan een goede samenwerking tussen de twee landen. Ook hij denkt dat het goed is om het personen- goederenverkeer, hoewel gereguleerd, te vereenvoudigen. In het belang van verbetering van de samenwerking zou volgens de bewindsman een direct contact tussen de districtscommissarissen van de grensdistricten (Marowijne en Sipaliwini) een goede zaak zijn. De ambassadeur en de minister hebben afgesproken elkaar vaker te ontmoeten om van gedachten te wisselen over verbetering van de samenwerking, zegt het ministerie van Regionale Ontwikkeling.