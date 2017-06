Minister Ferdinand Welzijn in gesprek met EU-ambassadeur Jernej Videtič (rechts). Links Derek Lambe van de EU.





De EU-ambassadeur heeft notulen overlegd van de 'Thematic Task Force vergadering', waarin het project is besproken en goedgekeurd. De diplomaat onderschreef dat het project zover is gekomen, mede dankzij de intensieve lobby vanuit Suriname met name het ministerie van Justitie en Politie. De EU ondersteunt het project ten volle.Op 20 juli zal het project waarin ook Guyana en Trinidad & Tobago participeren, worden besproken in een technische commissie vergadering voor volledige adoptie door Cariforum. Minister Welzijn zegt dat Suriname elke stap in het vervolgproces nauwlettend zal volgen en heeft staande de vergadering meteen instructies daartoe gegeven.De EU-ambassadeur werd vergezeld door Derek Lambe. Van Surinaamse zijde waren op de bespreking aanwezig, waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, waarnemend directeur Justitie Marianne Chin A Fat, Elizabeth Bradley van de afdeling Europa van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Betty Sabajo (projectschrijver en trekker) alsmede andere deskundigen van Justitie en Politie. De bijeenkomst vond plaats op het ministerie van Justitie en Politie.