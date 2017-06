Stepha W zou op 26 augustus van het vorig jaar een 67-jarige vrouw in haar woning hebben verkracht. De man ontkent dat hij het feit gepleegd heeft, maar getuigen hebben hem spiernaakt in de kamer van de vrouw gezien.Advocaat Georgette Leter die hem juridisch bijstaat, voerde aan dat de man op die dag te veel gedronken had. Hij weet niet hoe hij daar in het huis is beland. Hij dacht dat hij in zijn huis was en heeft zijn kleren uitgetrokken om te gaan slapen. Verder ontkent hij dat hij iemand met houwer heeft bedreigd. Een kleinzoon van het slachtoffer had verklaard dat hij laat van een feestje thuis kwam. In de woning van zijn oma hoorde hij vreemde geluiden. Nadat hij de deur had ingetrapt, zag hij de verdachte zonder broek en met een condoom op zijn penis.De verdachte blijft erbij het feit niet gepleegd te hebben. Hij is voor het eerst in aanraking gekomen met justitie. “Feit is dat dit gedrag niet thuishoort in een normale samenleving en wij zijn bijna geneigd te stellen dat de verdachte geen grip had op zichzelf op het moment van het begaan van het feit. In ieder geval gaan wij u verzoeken om de maatschappelijke omstandigheden en culturele achtergronden mee te nemen in uw eindoordeel”, voerde Leter aan. De kantonrechter achtte het feit wettig en overtuigend bewezen.