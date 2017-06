Boeren zullen geholpen worden om in het internationale handelsverkeer zendingen met planten en/of plantaardige producten van het exporterende land naar het importerende land, goed in de gaten te houden. Verder gaat het om de voedselveiligheid te waarborgen, agrarisch onderzoek te verrichten en de overdracht van technologie te verbeteren. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut.‘Deze investering is een extra stimulans voor de verdere groei van de landbouwsector. Suriname moet, op basis van het uitgestippelde beleid door president Desi Bouterse, serieuze stappen zetten om een toonaangevende voedselproducent te worden in het Caribisch Gebied. In het kader van verbeteren van de technologie, juicht minister Soeresh Algoe van LVV de capaciteitsversterking van het personeel toe. Training voor producenten van gewassen en in voedselveiligheid worden gegarandeerd door de lening, terwijl eveneens de laboratoria in het land versterkt worden met nieuwe protocollen en technieken.