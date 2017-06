First lady Ingrid Bouterse, de Argentijnse defensie attaché Eduardo Acosta en leerling Alysha Mohamed onthullen het borstbeeld van de Argentijnse vrijheidsstrijder San Martín. (Foto’s: Ranu Abhelakh)





Het borstbeeld werd onthuld door Alysha Mohamed, leerling van de O.S. Maretraiteschool, first lady Ingrid Bouterse en de Argentijnse defensie attaché, Kapitein ter Zee, Eduardo Acosta. “Een nationale held van Argentinië, Chili en Peru”, gaf Charge ‘d Affaires Ignacio Rossi Sammartino van de Argentijnse ambassade aan. San Martín is vader van de natie voor Argentinië en leidde behalve dit land ook Chili (1818) en Peru (1821) naar de onafhankelijkheid van Spanje.Het monument staat op de tussenstrook in de dokter Sophie Redmonstraat – voor het kabinet van de vicepresident. De locatie op die belangrijke plek, is volgens de Charge ‘d Affaires symbolisch voor Suriname en Argentinië “om ons verleden te eerbiedigen, ons samenzijn nu te gedenken en te kijken naar een veelbelovende gezamenlijke toekomst, waaraan beide naties profijt van hebben”.Adhin gaf aan de onthulling komt in een tijd waar Suriname en Argentinië streven naar verdieping van de vriendschappelijke relatie. Hij markeerde het moment ook als een “tastbaar resultaat van onze bereidheid om de zuid-zuid samenwerking te verbeteren”.San Lorenzo, een Argentijnse militaire mars uit 1901 is een compositie om eer te bewijzen aan generaal San Martín. Het lied kreeg de naam van de stad waar San Martín de Argentijnse onafhankelijkheidsstrijd in 1813 tegen Spanje voerde. De mars werd in 1902 voor het eerst ten gehore gebracht bij de onthulling van het monument van San Martín in die stad. Deze Argentijnse militaire mars is wereldberoemd en wordt vaak gespeeld bij grote internationale militaire en staatsevenementen.San Martín en Simon Bolívar worden gezien als de bevrijders van het vroegere Spaanse Zuid-Amerika. De Argentijnse regering heeft in zijn naam de Orden del Libertador General San Martín medaille uit, de hoogste onderscheiding voor het land. De nalatenschap van San Martín, is volgens Adhin bekend in de regio. Hij wordt gezien als een van de twaalf meest invloedrijke leiders in de geschiedenis van Latijns-Amerika.Samen met Mohamed, waren er nog 19 vijfde klassers van de O.S. Maretraiteschool aanwezig. Deze school heeft al twee jaar een vriendschapsband met de Argentijnse ambassade. Argentinië herdenkt volgende maand zijn onafhankelijkheid.