Shakuntala Debidien (2e van links) en haar zoon kunnen in hun nieuwe woning. Naast haar Louis Vismale, voorzitter stichting 1 voor 12 en vp Ashwin Adhin.





De zoon sliep in een kapotte bus, terwijl de moeder verbleef in een bouwvallig optrekje zonder goede sanitaire voorziening. De bouw van de woning is niet over rozen gegaan, zegt de stichting. Enkele aannemers hebben het laten afweten en hebben zich niet aan hun afspraken gehouden waardoor de voorzitter van de stichting, Louis Vismale, genoodzaakt was zelf op zoek te gaan naar geld. Hij heeft twee persoonlijke leningen genomen bij de bank om een bijdrage te leveren zodat dit huis er kan staan.De vicepresident deelde mee hij vanaf zijn 17e met sociaal werk bezig is. 'Ik ben niet hier als vicepresident maar als persoon, zei Adhin. "Een natie is een cultureel concept en de Staat is een politiek concept. Laten we proberen om toch via de Staat subsidie te krijgen zonder te tornen aan de sociale bewogenheid van de samenleving," zei Adhin. Moeder en zoon zijn dankbaar dat zij in hun nieuwe woning kunnen intrekken.