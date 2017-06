De cabine van een graafmachine van RGM/Iamgold is uitgebrand.





Sharmila Jadnanansing, Director Legal and Corporate Affairs, van RGM om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de emotionele en materiële schade enorm is. De medewerkers van het bedrijf zijn in hun gelaat geraakt door scherven. Er is ook met stenen naar hen gegooid. Zij hebben oogletsels opgelopen. Het ging om ruim honderd agressieve illegale goudzoekers, die ook gewapend waren.Toen de security van het bedrijf de illegalen ontdekte, is de politie meteen verwittigd. Ook de commissie Ordening Goudsector die daar een post heeft, was ter plekke. Voordat er versterking kwam, is er brandgesticht in productiemachines en andere objecten. De cabine van een graafmachine is compleet uitgebrand. Het vernietigen van de belangrijke machines betekent ook een terugval van de productie. "Het gaat om speciale machines. Er staat niet een andere klaar om ingezet te worden," legt Jadnanansing uit.De materiële en productieschade worden nog opgemaakt. De maatschappij heeft politieversterking gevraagd. Dit is ook gehonoreerd. Met de regering zal worden nagegaan welke structurele maatregelen getroffen kunnen worden om de veiligheid van medewerkers en het bedrijf te garanderen.