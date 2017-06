Voor dit project is 33 hectare uitgetrokken op het Tawajari-polder. Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is ingenomen met de goedkeuring van China. Hij verwacht dat de voedselproductie een dusdanige injectie krijgt dat het land een groot producent kan worden. Hij ziet mogelijkheden in de Caricom, waar er grote vraag is naar paprika, tomaat, komkommer, wortelen, bloemkool en broccoli. Het zijn allemaal producten die Suriname kan leveren, zegt de bewindsman. Ook voor de aquacultuur ligt de weg open voor Suriname. Niet alleen voor garnalen, maar ook voor de teelt van Kwie Kwie, Krobia en Patakka.De LVV-minister verwacht dat als het papierwerk en de voorbereidingen achter de rug zijn, het project binnen een jaar kan worden afgerond. De packinghouse, waar hij sinds zijn aantreden voor pleit, zal voldoen aan de internationale standaarden. Koeling is daarbij belangrijk om probleemloos te exporteren.Binnen het project wil Algoe ook de kassenteelt stimuleren, waardoor een bepaalde kwaliteit wordt verkregen en de continuïteit voor de afnemer is gegarandeerd. Met het plantenkassencomplex zullen verschillende variëteiten groenten worden uitgetest. De broederij voor aquacultuur moet ervoor zorgen dat telers gegarandeerd zijn van vis- en garnalenlarven.