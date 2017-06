Bewoners staan bij een verwoeste woning in San Pedro Soloma in Guatemala. (Foto's: Reuters)





Huizen zijn overspoeld en op een snelweg terecht gekomen. Twee bussen zijn door de modder begraven. Een minibus die 10 personen naar het werk vervoerde en die langs de Wachuná heuvel reed, is onder de modder begraven. Alle passagiers in het busje zijn omgekomen. Een deel van de heuvel is ingestort en is op de bussen terecht gekomen.Tijdens het regenseizoen van vorig jaar, dat van april tot november duurt, werden 15 mensen in aardverschuivingen gedood. Eén van de meest dodelijke aardverschuivingen van Guatemala had het bergdorpje El Cambray geraakt in oktober 2015. Toen werden meer dan 200 huizen begraven en kwamen 280 mensen om.De Guatemalteekse vicepresident, Jafeth Cabrera, zegt dat de situatie dit jaar bijzonder zorgwekkend is, aangezien veel van de grond al is verzadigd met water. Nooddiensten zijn bezig met de evaluatie hoeveel huizen zijn begraven en hoeveel mensen worden vermist.