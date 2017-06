Minister Jerry Miranda





De OBS en de bewindsman zullen verder met elkaar blijven praten omdat het bestand volledig opgeschoond moet worden. Er komen routes voor die niet worden gereden. Ook blijken sommige mensen onterecht te declareren voor trajecten die niet worden onderhouden.De vorige week heeft de OBS een eendaagse staking gehouden om de regering een signaal te geven. Hierna is er verder gesproken, waarbij een principe-akkoord is bereikt. Hiermee is deze kwestie niet afgedaan. Door het opschonen van het bestand verwacht Miranda dat zaken die scheef zijn, recht getrokken worden. De bewindsman en de OBS zijn blij dat de rust weer teruggekeerd is.