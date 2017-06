Exxon Mobil heeft twee jaar geleden enorme oliereserves ontdekt in het offshore gebied van buurland Guyana. De vondst in het Liza I olieveld, 193 kilometer verwijderd van de Guyanese kust, is een ontdekking op wereldniveau. De reserves worden geschat op 1,3 miljard vaten. In april dit jaar zijn wederom vergelijkbare oliereserves ontdekt in hetzelfde Stabroek exploratieblok, dat 26.800 vierkante kilometer groot is. Hess Guyana Exploration Ltd. bezit 30% van dit blok en Exxon 45%.Voor Elias is de overeenstemming met dit consortium meer dan positief. “Als deze bedrijven bij ons gaan exploreren, komen we steeds dichter bij onze offshore ontdekking.” Met Statoil is tegelijkertijd een akkoord bereikt voor Blok 60. De blokken zijn toegekend aan het consortium en Statoil als resultaat van Staatsolie’sStaatsolie meldt dat partijen de contracten uiterlijk in de tweede week van juli 2017 verwachten. Op 15 september 2017 zal deworden heropend en krijgen geïnteresseerde bedrijven nog een kans om voorstellen in te dienen voor het open offshore-areaal.