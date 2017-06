Ria H. verklaarde dat zij een lening van SRD 15.000 had genomen om de studie te promoten. Zij kon niet meteen van start gaan, omdat het lesmateriaal vanuit Nederland moest komen. Volgens de verdachte heeft ze het geld niet voor zichzelf gebruikt. Ze werd door de directeur van de opleiding vervangen en zij was geen coördinator meer. Hierdoor heeft ze ook niet meer achter het lesmateriaal aangezeten. Het geld heeft zijn gebruikt om docenten van de opleiding te betalen. Zij vindt dat de directie van de school in feite voor de kosten moet opdraaien en dat haar geen blaam treft.Op 1 november 2014 betaalde zij vier studenten uit. Volgens haar verklaring was er wel een samenwerking met NHA, een HBO opleiding. Volgens NHA is er nooit een samenwerking aangegaan. Ria H. deed zich voor als vertegenwoordiger NHA in Suriname. Toen de benadeelden haar belden, nadat zij de advertentie gelezen hadden, hield ze hen voor dat het aantal plaatsen beperkt was. Ze moesten zich snel inschrijven. Ria H. geeft toe dat zij de gelden ontvangen had. De namen van de studenten waren nooit doorgespeeld aan NHA Nederland. De verdachte die voorlopig op vrije voeten is gesteld, is bereid om de rest van het ontvangen bedrag uit te betalen. Op 19 juli zal deze zaak verder behandeld worden.