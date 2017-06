Raadsman Benito Pick heeft op de rechtszitting van woensdag gepleit voor zijn cliënt Ronaldo M. en vroeg vrijspraak. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een celstraf van vijftien maanden onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.Tegen de neef eiste het OM vrijspraak. Pick voerde aan dat zijn cliënt benaderd was door een zekere Peter die stroop wilde bestellen. Hij moest de stroop bij een bepaald bedrijf bestellen. Ook moest hij een opslagruimte huren. De labels kwamen van dit bedrijf. Uit een mailwisseling is het contact met Peter gebleken.Pick merkte op dat het OM geen aandacht heeft besteed aan Peter, maar zich slechts heeft geconcentreerd op de verdachte. De lading siroop was getransporteerd naar Nickerie, alwaar deze in een ruimte opgeslagen werd. De eigenaar van het pand beschikte ook over een sleutel. Na de ontdekking van de drugs werd het huurcontract meteen door de eigenaar opgezegd. De man had een vergunning om gascilinders te verkopen in die ruimte. Ook vraagt Pick zich af waarom er geen gebruik is gemaakt van speurhonden in de opslagruimte en de siroopfabriek.Pick voerde aan dat de lading van 27 februari in een 20 voet container geleverd werd. Drie maanden later deed de verbalisant een onderzoek en trof op een pallet dezelfde hoeveelheid van 132 flessen siroop aan. Er waren 300 extra labels aangetroffen. Volgens Pick heeft het OM verzuimd om onduidelijkheden te onderzoeken in deze zaak. Het OM is niet nagegaan wat het siroopbedrijf met labels en siroop van de verdachte deed. Pick benadrukte dat er geen drugs op zijn cliënt is aangetroffen.De advocaat voerde aan dat er een kartonnen doos met siroop was, waarin ook de drugs verwerkt was. Bij de ontdekking van de drugs waren alle flessen gesealed. De siroop was ingeladen door werknemers van het siroopbedrijf. Verder is de politie nooit nagegaan of Ronaldo M. over een sealmachine beschikte. Nadat de siroop ingeladen was, werden er foto’s geschoten. De advocaat vermoedt dat deze foto’s voor de afnemer bestemd waren. Volgens Pick zijn er slechts toevalligheden en kan het OM niet het wettig en overtuigend bewijs leveren in deze zaak. De raadsman vroeg zijn cliënt vrij te willen spreken. Beide verdachten zijn voorlopig op vrije voeten gesteld. Op 19 juli is het OM opnieuw aan het woord.