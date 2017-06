Inloop





Van het totaal aantal antwoorden is 97,4% met tevreden tot zeer tevreden gescoord en 2.6% ontevreden. De algemene tevredenheid over Prey Skoro werd met het cijfer 8.9 beoordeeld, terwijl de leerkrachten het cijfer 8.8 kregen. De mate van tevredenheid over het programma-aanbod aan hun kinderen kreeg een gemiddeld cijfer van 9.Binnen Prey Skoro worden ouders actief betrokken bij de school van hun kinderen. Naast het vergroten van de ontwikkelingskansen van peuters door hen spelenderwijs te stimuleren op verschillende ontwikkelingsgebieden, richt het aanbod zich op het vergroten de deskundigheid van leerkrachten en het versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders. Dit met het uiteindelijke doel, verkleining van de leerachterstanden op langere termijn, zegt de voorlichting van Prey Skoro.Programma-manager van Saga Yvonne Karels-Helslijnen zegt dat één van de doelen van Prey Skoro is, het stimuleren van de ouderparticipatie. Ouderparticipatie is binnen Prey Skoro volledig geïntegreerd in Basic Learning4kids. Het ouderparticipatieprogramma is vastgelegd en doorgevoerd in dit curriculum, de taken en het handelen van de leerkracht. Uit het onderzoek blijkt dat 82% van de ouders tevreden is over de mate van ouderparticipatie, 13% wenst meer ouderparticipatie, terwijl slechts 5% minder ouderparticipatie wil. Per onderdeel zijn de volgende scores behaald voor tevreden tot zeer tevreden: Ouderbijeenkomsten(90%), opvoedthema (89%), ouder-ondersteuningsgroep (73%), huisbezoek (100%), oudergesprek (92%), meedraaien op de groep (100%)Enkele aanbevelingen die gedaan zijn gaan over de gewenste veranderingen wat betreft ruimte en materiaal, verbetering van de communicatie over de Stichting Jeugdtandverzorging en het organiseren van een speciale ouderbijeenkomst rondom ouderparticipatie aan het begin van het schooljaar.